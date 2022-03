Torna il modo più dolce per sostenere la ricerca. Anche quest’anno, come ormai tradizione, saranno infatti disponibili le Uova di Pasqua della Fondazione GRADE Onlus, in finissimo cioccolato, e le colombe Melegatti che avranno l’obiettivo di sostenere la ricerca sui linfomi.

Si tratta ormai di un’iniziativa attesa e apprezzata, per far compiere passi avanti alle azioni che GRADE conduce a sostegno della ricerca scientifica contro leucemie, linfomi e mielomi.

Le uova di cioccolato sono disponibili al latte oppure fondenti, e c’è anche la tradizionale colomba di alta qualità, prodotta appositamente dalla Melegatti di Verona, storica azienda dolciaria nata nel 1894. La colomba viene proposta nel formato da 1 kg e nella bellissima confezione di latta.

È possibile prenotare le uova di cioccolato, al latte o fondenti, con una donazione da 10 euro per ciascun uovo; la colomba Melegatti con una donazione da 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare alla segreteria GRADE al numero 0522 295059, o scrivere a info@grade.it.

È possibile trovare i prodotti della Pasqua per la Ricerca GRADE anche presso il negozio NO.Y Abbigliamento di Bibbiano (Via Venturi 103/c, tel. 393 8489418).

I prodotti sosterranno il progetto GRADE “Ricerca o non ricerca?” per finanziare 2 importanti studi sui linfomi (Foll19 e Previd), che potranno introdurre innovativi protocolli terapeutici a livello nazionale.