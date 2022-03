Venerdì 11 marzo torna l’ormai famosa campagna “M’illumino di Meno”, Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 dai microfoni di Caterpilllar, celebre trasmissione di Rai Radio 2.

Anche quest’anno Vezzano sul Crostolo aderisce alla campagna rilanciando l’esperienza del Pedibus: una proposta per i bambini delle elementari di Vezzano sul Crostolo che potranno recarsi a scuola senza l’utilizzo della macchina. Un’esperienza che potrà anche assumere carattere continuativo nel prossimo futuro. Non sarà invece possibile invece proporre la medesima iniziativa a La Vecchia causa lavori in corso in prossimità della scuola.

L’appuntamento è quindi per venerdì 11 marzo alle ore 7.15 in Via Kennedy e in Via Vendina: da qui partiranno i volontari con i bambini che si saranno radunati nei due punti di ritrovo mentre altri potranno anche unirsi al gruppo lungo il tragitto. Chi parte da via Kennedy percorrerà Via Roma Sud per poi imboccare via Mozzone e con la Ciclopedonale raggiungere il Parco Paride Allegri dove si incontrerà con il gruppo di Via Vendina che nel frattempo avrà percorso un breve tratto di Via Togliatti e della Ciclopedonale.

Per “rinfrescare” la memoria dei cittadini e quale strumento utilizzabile anche nelle classi verrà postato nuovamente su Facebook il video prodotto lo scorso anno per “spiegare” in modo semplice l’ormai celebre decalogo di M’illumino di meno con le azioni quotidiane per risparmiare energia.

“L’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo si sta impegnando su più fronti per rispondere alla drammatica urgenza ambientale che vive il nostro pianeta – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Mauro Lugarini. – I temi posti dalla campagna sono diventati l’asse portante delle politiche dei governi a tutti i livelli e quindi, anche nel nostro piccolo, non possiamo sottrarci a scelte concrete e dall’invitare i nostri concittadini a compiere gesti rispettosi dell’ambiente nonché improntati ad uno stile di vita più sostenibile: dal riciclare al ridurre l’uso di energia, dall’andare a piedi al tenere pulito il territorio, e molto altro”.

Infine venerdì 11 marzo l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a partecipare alla mezz’ora di silenzio energetico simbolico – dalle 20.30 alle 21 – spegnendo le luci di casa mentre sul territorio verranno spente le luci dei centri di Vezzano sul Crostolo, La Vecchia, Pecorile e Montalto.

Quest’anno M’illumino di Meno ci invita a pedalare, rinverdire, migliorare e a spegnere le luci anche come gesto di pace.