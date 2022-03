Se ti ricatta … non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli … non è amore. Se ti isola, umilia, offende …non è amore. Se ti perseguita con mail e sms ossessivi ….non è amore. Se ti prende con violenza quando non vuoi … non è amore. Se ti chiede “l’ultimo appuntamento” …non è amore”. Se ti uccide …non è amore.

Oggi nel giorno della Festa della donna La Polizia di Stato sceglie di stare vicina alle donne con la campagna permanente “…questo non è amore” che prevede in tutte le province italiane camper, pullman, gazebo e altri momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di questa violenza, offrendo il supporto di un’equipe di operatori specializzati donne e formata da personale di Polizia specializzato.

Oltre alla tutela offerta dalla legge, che va dagli strumenti dell’ammonimento al divieto di avvicinamento ed oggi supportata dal protocollo denominato Codice Rosso che rafforza le tutele e inasprisce le pene nei confronti degli autori, la battaglia più importante si gioca sul campo della prevenzione in cui la Polizia di Stato è impegnata, non solo nel contribuire attraverso l’informazione al superamento di una mentalità di sopraffazione, ma a fare da sentinella per intercettare prima possibile comportamenti violenti e intimidatori.

Tutto questo attraverso una procedura che prevede la compilazione di checklist che, anche in assenza di formali denunce, spesso impedite dalla paura di ancor più gravi ritorsioni, consentono di tracciare situazioni di disagio con l’obiettivo di tenerle costantemente sotto controllo e procedere all’arresto nei casi di violenza reiterate.

A Reggio Emilia, il Corner di supporto e informativo per ricevere eventuali segnalazioni e dare informazioni per contrastare e prevenire tali fenomeni, sarà allestito, -questa mattina – 8 marzo 2022- in piazza Prampolini dalle ore 10:00 alle 13:00 e presso la Galleria Commerciale i Petali dalle ore 16:30 alle ore 18:00- nei pressi dell’ingresso principale della galleria.

Nel corso dell’attività sarà distribuito materiale divulgativo.