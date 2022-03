Sabato 12 marzo a San Felice sul Panaro, in piazza Italia alle 16, davanti al municipio provvisorio, si svolgerà una manifestazione a sostegno della pace e per ribadire il no alla guerra in Ucraina. Tutti sono inviati a partecipare. Organizza l’associazione Piazza del Mercato con il patrocinio del Comune di San Felice.



