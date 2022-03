Vigili del fuoco impegnati ieri sera a Campogalliano per domare un incendio che ha interessato tre veicoli nell’autorimessa adiacente un’abitazione in via Levata. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco, impegnati per oltre quattro ore, ha impedito che le fiamme, che avevano già coinvolto le auto e il box, si propagassero alla casa.



