Sono entrati nella fase di ultimazione i lavori di copertura e totale impermeabilizzazione del PalaReggiani. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione strutturale, atteso da tempo e che ora si sta avviando verso il completamento. Più in particolare, i tecnici sono intervenuti per porre rimedio definitivamente ad un problema di infiltrazione sul lato della struttura prospiciente via Magenta, procedendo con un’impermeabilizzazione completa cui si è aggiunto anche l’inserimento di due nuovi fluviali. Non solo. In questi giorni sarà implementata la produzione di acqua calda sanitaria per gli spogliatoi attraverso l’installazione di un nuovo boiler da 500 litri di portata. Contestualmente, verrà effettuata anche una manutenzione straordinaria del telo divisorio del campo di gioco.

“Un’opera, anche questa, che rientra in un ampio raggio di interventi mirati che stiamo effettuando sulle strutture sportive dell’intero territorio – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore spiegando che – le società sportive attendevano da tempo questi interventi. Il ritardo nella loro esecuzione ha creato qualche problema per i cui disservizi ci scusiamo e speriamo siano superati una volta terminata la riqualificazione. Lo sport rappresenta un seme portante ed imprescindibile nel nostro territorio e, oltre alla creazione anche di nuove importanti strutture come concretizzato nei mesi scorsi a beneficio dell’intera comunità, proseguiremo costantemente con interventi mirati di riqualificazione e manutenzione straordinaria dove necessari, sempre con un utilizzo oculato delle risorse disponibili nell’ottica della massima ottimizzazione nella gestione dei costi e degli investimenti”.

Altri interventi riqualificativi attualmente in corso

Proseguono nel frattempo sul territorio gli interventi nel sottopasso ferroviario alla Cavazzona. Idem per quanto attiene l’importante nodo ciclo-pedonale nell’area sud-ovest dove avanzano come da programma i lavori di completa riqualificazione in corso sul tratto di via Bramante e via Francia.