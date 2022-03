Spesso nel dibattito quotidiano, sulla stampa e ai telegiornali si sente parlare di appalti pubblici o di gare di appalto, ma molto frequentemente non si sa di che cosa si tratti e quali siano le possibilità per gli imprenditori. Per aiutare i suoi associati a scoprire le opportunità date dagli appalti pubblici, mercoledì 9 marzo Lapam offre un webinar online dalle 18.30 alle 19.30 in compagnia di Giancarlo Affolter dell’ufficio affari generali dell’associazione.

Ma quindi cosa si intende per appalto pubblico? Esso è un contratto a titolo oneroso, caratterizzato dal fatto che il “committente” o “stazione appaltante” è un’amministrazione, centrale o periferica, dello Stato, un ente pubblico, anche territoriale, o un organismo di diritto pubblico. Da qualche anno a questa parte, anche le gare di appalto si svolgono online, in quanto rientrano in quella corposa opera di digitalizzazione della burocrazia e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, sempre più fondamentale in ottica di una maggiore efficienza e sicurezza. L’approvvigionamento elettronico, o e-procurement, avviene attraverso lo strumento del mercato elettronico e in questo modo tutte le piccole e medie imprese hanno la possibilità di farsi notare alla pari di aziende di dimensioni maggiori. Tuttavia, questo processo non è così semplice come sembra e molti imprenditori non hanno dimestichezza con questi tipi di piattaforme: all’interno dell’incontro, Giancarlo Affolter introdurrà il tema dell’e-procurement e spiegherà nel dettaglio i due sistemi principali del mercato elettronico per gli appalti pubblici, ovvero Mepa e Sater. Inoltre, al termine della spiegazione di questi strumenti, i partecipanti avranno la possibilità di interagire con gli esperti di Lapam, ponendo domande al fine di comprendere al meglio le potenzialità anche più nascoste degli appalti pubblici.

L’evento si terrà in modalità online sulla piattaforma Google Meet e gli iscritti riceveranno il link per collegarsi qualche ora prima dell’inizio. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni www.lapam.eu.