Per la prima volta insieme, in uno spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura. Con “L’uomo calamita” della Compagnia Circo El Grito – scritto e diretto da Giacomo Costantini con Uomo Calamita, Wu Ming 2 e Cirro – prosegue giovedì prossimo 10 marzo all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello la stagione teatrale 2021/2022 e si conclude sabato prossimo 12 marzo quella del Cinema Teatro Comunale di Bomporto, curate entrambe da ATER Fondazione in collaborazione con le Amministrazioni comunali.

Inizio alle 21, per Maranello biglietto intero 18 euro e ridotto 16 euro, per Bomporto intero 10 euro e ridotto 7 euro.

