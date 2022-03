Continua la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore” promossa dalla Polizia di Stato con lo scopo di contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Nel pomeriggio di oggi, in occasione della “Festa della donna”, in piazza Roma a Modena, è stato allestito un punto di ascolto e di informazione, a margine della manifestazione podistica “Donne in corsa”.

Una équipe di operatori specializzati della Polizia di Stato, composto da personale della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario della Questura, affiancata dal centro “Liberiamoci dalla Violenza” della locale AUSL, ha messo a disposizione dei cittadini le proprie competenze per informare sugli strumenti di tutela e di intervento in caso di violenza di genere.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di favorire momenti di incontro per agevolare l’emersione del fenomeno e fornire una corretta informazione in materia.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, moltissime le persone che si sono avvicinate anche solo per curiosità, a partire dai giovanissimi.

Nell’occasione è stato distribuito materiale informativo, predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine, per divulgare la cultura della prevenzione ad ogni forma di violenza di genere.

#aiutiamoledonneadifendersi