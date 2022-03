Il Lotto fa tappa in Emilia-Romagna. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, è stato un giocatore di Castellarano a centrare il premio più alto di giornata portando a casa 47.500 euro grazie a 3 ambi e un terno sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,2 milioni di euro, per un totale di 189 milioni da inizio anno.



