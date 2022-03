Maranello celebra l’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, con una serie di iniziative che proseguono anche nei prossimi giorni. Martedì 8 marzo il Centro Giovani propone una “passeggiata di parità” per le strade cittadine intitolate a donne famose (Via 8 Marzo, Via Virginia Woolf, Via Elsa Morante, Via Ada Negri, Via Sibilla Aleramo, Via Gabriela Mistral) con partenza alle ore 15 al Centro Giovani e arrivo in Piazza Libertà. In serata alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari la proiezione gratuita del film “Il matrimonio di Rosa”.

L’Auditorium Ferrari propone anche tre spettacoli teatrali dedicati alle “Vite di donne straordinarie”, il 9 marzo su Frida Kahlo, il 15 “I semafori rossi non sono Dio”, il 16 su Alda Merini. Nei centri sportivi, palestre e piscine ingressi gratuiti per le donne per le attività sportive, in biblioteca proposte di letture per approfondire.