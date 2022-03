Il 2022 vedrà il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GEV) impegnato nell’implementazione delle proprie attività a tutela di ambiente, verde e animali; in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Formigine, la Polizia Locale e altre istituzioni di volontariato del territorio.

Cuore del programma operativo sarà l’attività di sensibilizzazione della cittadinanza – necessaria per favorire la prevenzione del fenomeno dilagante dello scorretto conferimento dei rifiuti – verso il progetto “Formigine Extrapulita” e il principio del “ridurre, riutilizzare, riciclare”, specialmente in riferimento al nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti che entrerà in vigore entro la fine del 2023.

Per quanto riguarda l’attività nell’anno trascorso, sono 2.647 le ore di servizio per i 12 volontari coordinati da Mario Rossi. Attività che hanno portato nel solo 2021 ad accertare 113 violazioni amministrative, con 96 segnalazioni inoltrate.

Al centro delle operazioni, come sempre una speciale attenzione verso le tematiche ambientali, grazie a servizi di vigilanza – ma anche educazione e informazione alla cittadinanza – concentrati prevalentemente nelle aree dell’Oasi del Colombarone e della sponda sinistra del torrente Tiepido, oltre che nelle aree verdi cittadine.

Intensificati anche i controlli in materia di vigilanza venatoria, con 12 violazioni accertate, e di abbandono di rifiuti, con un particolare focus sui cosiddetti “microabbandoni” di prodotti da fumo e mascherine monouso.

In aggiunta alle funzioni ordinarie, fondamentale è stato l’apporto delle GEV nella gestione dell’emergenza pandemica grazie ai servizi integrati con la Polizia Locale di assistenza e informazione alla cittadinanza in occasione di eventi, manifestazioni, fiere e mercati.