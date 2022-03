Questa mattina intorno alle 8:30 una fuga di gas su sede stradale ha interessato via Don Minzoni a Bologna, in prossimità dell’IPSIA Fioravanti. In via precauzionale, per ragioni di sicurezza, si è reso necessario evacuare circa 150 studenti. I vigili del fuoco, sul posto con una squadra e il nucleo Nbcr con funzionario di servizio, hanno allertato il soccorso tecnico di Hera che ha intercettato la perdita in una conduttura nei pressi dell’edificio scolastico. Presente anche la polizia municipale.



