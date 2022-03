Sono 14 le studentesse che frequentano l’Università Sud-Orientale della Norvegia di Vestfold che, fino al 19 marzo, svolgono un tirocinio all’interno di diversi nidi e scuole dell’infanzia comunali della Bassa Reggiana, tra Guastalla, Boretto e Novellara.

Grazie ad un accordo stipulato tra l’Associazione Progettinfanzia Bassa Reggiana e l’Università norvegese, ogni anno studenti e studentesse avranno l’occasione di svolgere un periodo di inserimento professionale nei servizi educativi del territorio per comprendere meglio e approfondire l’approccio educativo che rende l’esperienza reggiana conosciuta in tutto il mondo.

“Lavorare in un contesto di dialogo e apertura interculturale – afferma Camilla Verona in qualità di Presidente dell’Associazione Progettinfanzia – è parte integrante del nostro sistema educativo. Ora più che mai è necessario sostenere le possibilità di scambio e di relazione che tanto spesso promuoviamo nell’infanzia, e che sono di estrema importanza anche nella formazione degli adulti, sia in ambito professionale educativo sia come qualità umane e civili. Siamo orgogliosi che la qualità dei nostri servizi li renda esempio e meta per tirocini universitari e percorsi formativi di alto livello. Il nostro punto di vista è sempre di arricchimento reciproco e di apertura a nuovi punti di vista, facendo di questi scambi un’occasione di crescita anche per noi”.