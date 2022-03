Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.



