Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale prevede che, durante l’adolescenza, vengano eseguiti sia richiami di vaccinazioni già effettuate nell’infanzia sia le vaccinazioni specifiche per questa fascia di età.

A partire dal mese di marzo e per tutto l’anno 2022, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica programmerà le vaccinazioni per i ragazzi nati negli anni 2007 e 2008.

in particolare, verranno proposte le seguenti vaccinazioni:

contro difterite/tetano/pertosse/poliomelite,

contro la meningite da meningococco tetravalente acw135y,

contro la varicella, solo per coloro che non hanno già avuto la malattia.

I genitori dei ragazzi riceveranno un sms con l’appuntamento (data e luogo) per la vaccinazione. Se non sarà possibile presentarsi nelle date assegnate, invitiamo ad annullare l’appuntamento ricevuto ed effettuare una nuova prenotazione al Cup, Farmacup, sul Fascicolo Sanitario Elettronico o chiamando Cuptel, al numero 0522391522.

Per eseguire le vaccinazioni ogni ragazzo/a dovrà essere accompagnato/a da un genitore. Nel caso in cui il genitore non possa essere presente, il minore potrà essere accompagnato da un altro adulto in possesso della delega e degli altri documenti compilati e firmati dal genitore o da chi ha la potestà genitoriale.

I moduli da compilare possono essere scaricati dalla home page del sito www.ausl.re.it, tra le notizie che scorrono e preferibilmente compilati prima dell’arrivo al punto vaccinale.