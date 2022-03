Oggi (6/3) in regione 2.089 nuovi casi Covid. Quasi 2.500 guariti e...

Oggi (6/3) in regione 2.089 nuovi casi Covid. Quasi 2.500 guariti e 406 casi attivi in meno. 4 i decessi

13.388 tamponi fatti. Il 95,7% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 42,4 anni. Vaccinazioni: ciclo completo per oltre 3,7 milioni di over 12 (93,5%)