Ultimo appuntamento della Regular Season per la Green Warriors Sassuolo, che domenica chiuderà la parte della sua stagione davanti al suo pubblico ospitando la capolista Brescia. Fischio di inizio come di consueto alle 17.00 con diretta streaming sul Canale Youtube di VolleyballWorld.

La Millenium – già matematicamente prima – ha già la certezza matematica di prendere parte allo Spareggio Promozione contro Pinerolo, vincitrice del Girone B: il ruolino di marcia delle bresciane è impressionante, con 17 vittorie e 2 sconfitte in tutta la Regular Season. Tra Campionato e Coppa Italia, sono 10 le vittorie consecutive delle ragazze di Coach Beltrami, la cui ultima sconfitta risale allo scorso 5 dicembre per mano proprio della Green Warriors.

Le bresciane (47 punti) cercheranno quindi di vendicare la sconfitta subita all’andata e domenica proveranno a fare punti per strappare a Pinerolo (49 punti) il fattore campo nello spareggio promozione, con le piemontesi che però non dovrebbero aver problemi a superare Modica.

Per quanto riguarda invece la Green Warriors, l’ultima giornata di Regulara Season sarà decisiva per definire la griglia Play Off . Le guerriere neroverdi sono ormai già certe di prendere parte per il secondo anno consecutivo ai Play Off Promozione, ma attendono di conoscere l’avversario che incroceranno negli ottavi sulla base della posizione in classifica al termine della Regular Season. I 35 punti sino ad ora conquistati valgono per Civitico e compagne il terzo posto in classifica generale, appaiate a San Giovanni di Marignano ed a Busto Arsizio: le tre formazioni hanno anche lo stesso numero di vittorie (11) ed è quindi il quoziente set ad attribuire ad oggi alle romagnole il terzo posto (1.54), alle bustocche il quarto (1.34) ed alle sassolesi il quinto (1.26). Tutto dipenderà quindi dall’esito dell’ultimo turno di Regular Season: San Giovanni ospiterà Marsala, a sua volta in cerca di una vittorie per provare a superare Ravenna e rientrare nella corsa Play Off; Busto sarà impegnato contro Sant’Elia, terz’ultimo e già certo di prendere parte alla Pool Salvezza. Un occhio sarà poi allo stesso tempo rivolto alla sfida tra Macerata – la cui seconda posizione è già matematicamente certa – ed Olbia, al momento sesta con 33 punti, e quindi ancora potenzialmente in corsa per la terza piazza.

A presentare il match in casa Green Warriors è Coach Venco: “Con la partita di domenica contro Brescia, chiudiamo un ciclo: un ciclo in cui abbiamo avuto chiaramente alti – molti – e bassi – per fortuna pochi. Non dico che domenica sarà una festa, però – considerato che sia per noi che per Brescia è già tutto definito in vista della seconda fase – penso ce la giocheremo in modo più disteso, se così si può dire: penso che – esattamente come domenica scorsa – la gara potrà essere un buon allenamento alla seconda fase del campionato, per testarci e per testare la nostra capacità di resistere in vista dei Play Off, che sono sempre un momento del campionato durissimo, sia dal punto di vista fisico che mentale”.