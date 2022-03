Il “Coordinamento donne della Val d’Enza” meglio noto come “Forum Donne” è stato istituito dal Consiglio dell’Unione Val d’Enza nel 2013 per promuovere le Pari Opportunità e politiche improntate a rimuovere i comportamenti discriminatori e ogni altro ostacolo che limiti l’uguaglianza e la parità di diritti nell’accesso al lavoro, alla vita politica, istituzionale e sociale, nel contesto familiare e nella progressione professionale e di carriera.

Il Coordinamento consiste in una rete fra le donne elette nei consigli e nelle giunte dei Comuni della Val d’Enza e a quelle appartenenti al mondo del volontariato, dei partiti, della scuola, della cultura, delle comunità straniere, delle professioni, del mondo economico e produttivo, con lo scopo di organizzare iniziative di promozione e informazione sulla parità.

Nanda Baldi, Presidente del Forum Donne, dichiara: “Il Coordinamento ha fin dall’inizio cercato di creare unità e sinergia tra tutte le iniziative per la parità di genere organizzate dai Comuni e dal territorio, ed ha proseguito anche durante la pandemia – quando non era possibile organizzare eventi – mantenendo un’attività di raccordo e sensibilizzazione, in un’ottica di Unione.

Nel 2020 e 2021, in occasione dell’8 marzo e del 25 novembre, sono stati realizzati video con dichiarazioni di esponenti del mondo politico e associativo locale, della cultura e dell’arte, con un particolare accento alla sensibilità che gli uomini possono mostrare su questo tema così importante.

Nel 2022, oltre a riprendere il coordinamento delle attività organizzate dai comuni promuovendole in modo unitario e organico attraverso un unico programma, abbiamo realizzato il manifesto “In cammino verso la parità”. Vengono rappresentate molte figure attuali di donne italiane eccellenti nei diversi campi del lavoro, dello sport, della scienza e della cultura, come testimonianza dei grandi passi avanti fatti e ancora da fare sul percorso della parità”.

La Sindaca Francesca Bedogni, con delega alle Pari Opportunità per l’Unione Val d’Enza, dichiara: “Sono grata a Nanda e a tutte le donne del Forum per il lavoro che instancabilmente svolgono in Val d’Enza. L’impegno concreto e quotidiano che da anni il Forum svolge è il sale dal quale si generano diritti ed opportunità, la sua testimonianza attiva è fondamentale per tenere accesi i riflettori sulle questioni di genere ogni giorno. Il Forum è sicuramente un punto diriferimento per tutto il nostro distretto”.

I materiali realizzati dal Forum donne sono visibili su Facebook.