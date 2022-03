ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, partecipando alla riunione straordinaria dei Presidenti dei Parlamenti europei alla presenza dello Speaker del Parlamento ucraino Ruslan Stefancuk, ha espresso “la sua solidarietà e vicinanza al Parlamento e all’intero popolo ucraino” assicurando che “l’Italia è in prima linea nella gestione dell’emergenza umanitaria ed è pronta all’accoglienza”.

“L’invasione dell’Ucraina è ingiustificata e inaccettabile e il Parlamento italiano l’ha condannata con fermezza”. Ma l’azione diplomatica e il dialogo non devono cessare.

“La democrazia poggia sulla forza dei parlamenti liberamente eletti, rappresentanti dei nostri popoli”.

Ha concluso il Presidente Casellati, augurando che il Parlamento ucraino possa presto “tornare a svolgere la sua funzione in un paese sicuro, libero e democratico”.

