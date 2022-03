Dopo due anni di assenza torna l’appuntamento più atteso della primavera scandianese, la Fiera di San Giuseppe.

Pur orfana – causa occupazione degli spazi fieristici da parte dell’hub vaccinale – della centenaria mostra agricola, commerciale, industriale e artigianale, una delle vetrine campionarie storiche del nostro territorio, la Fiera torna con molte delle attrazioni che l’hanno resa celebre.

Dal mercato per le vie della città, riallocato per dare maggiore possibilità di distanziamento tra le persone, al grande luna park di via Libera, meta prediletta per il divertimento di bambini e ragazzi.

“Siamo davvero emozionati di poter riabbracciare la nostra Fiera – ha detto il sindaco Matteo Nasciuti – un momento chiave per la nostra comunità a cui abbiamo rinunciato per due anni consecutivi. La Fiera di San Giuseppe è per noi l’inizio della primavera e, pur turbati da un’attualità che non ci lascia davvero tranquilli, speriamo davvero possa rappresentare una ripartenza dopo anni difficili”.

“Nonostante la rinuncia alla mostre nei padiglioni – ha aggiunto l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani – abbiamo costruito un bel programma, fondato essenzialmente sulla voglia di stare insieme, in leggerezza e all’aria aperta, rispettando le norme di sicurezza legate alla pandemia ma anche riscoprendo le nostre eccellenza e il nostro desiderio di relazione sociale”.

Anticipata delle splendide locandine che verranno affisse nel territorio scandianese e non solo, e che utilizzano uno scatto di Luigi Ghirri, fotografo scandianese apprezzato in tutto il mondo, che realizzò diverse opere proprio legate alla fiera di San Giuseppe, la storica fiera torna quindi a Scandiano.

Si parte Domenica 13 marzo con l’inaugurazione ufficiale, a partire dalle 10.30. Si parte dal Comune, insieme alla Banda di Scandiano, verso il parcheggio di piazza Prampolini, alle 10.45 previsto il Taglio del nastro con inno nazionale.

Interverranno poi le autorità presenti con brevi saluti, prima di effettuare un

giro tra i trattori antichi e tra i banchi del mercato contadino. Passaggio poi al luna park e chiusura in Rocca per assistere alla cottura del parmigiano reggiano. Da qui la banda proseguirà per via della Rocca verso Corso Garibaldi, piazza Libertà e piazza Spallanzani continuando a suonare durante il percorso.

Due giorni prima, l’11 marzo, debutterà il grandioso Luna Park in Via Libera. Questi gli orari di apertura: prefestivi: 10.00 – 00.30 / festivi: 10.00 – 23.30 / feriali: 15.00 – 23.00.

Apertura del parco divertimenti venerdì 11 marzo alle ore 14.30 – “Giornata dello scolaro” biglietti omaggio. Giornata che si ripeterà anche il 21 marzo.

Domenica 13 marzo, oltre alla bollitura della forma di Parmigiano Reggiano, nel cortile della Rocca alle 15.00 “ok il peso è giusto”, gioco aperto a tutti in cui si invita il pubblico ad indovinare il peso di una forma di Parmigiano Reggiano messo a disposizione dal Caseificio Boiardo di Scandiano, con la partecipazione di Silvano Lucenti di Radio Musichiere. Chi si avvicinerà di più avrà in premio un pezzo di formaggio.

Aperta e visitabile gratuitamente la mostra Open art presso l’appartamento Estense della Rocca, mentre in piazza Boiardo “Assaggi di Centenaria” esposizione macchine agricole rappresentative della fiera Agricola industriale commerciale “La Centenaria di San Giuseppe”.

Presso il Parco della Resistenza ci sarà invece l’esposizione di trattori d’epoca a cura dell’associazione GAMAE, per le vie del paese il mercato e sarà visitabile gratuitamente l’acetaia della Torre civica di Scandiano.

Sabato 19 marzo, giorno di San Giuseppe, in mattinata sarà inaugurata la ciclopedonale Bosco Pratissolo, di cui è stato da poco completato il secondo stralcio, evento a cui parteciperà anche la fanfara dei bersaglieri di Scandiano e che sarà anticipato dall’inaugurazione di uno dei tre boschi urbani realizzati recentemente dall’amministrazione comunale e dedicato a Ettore “Pipo” Lucenti, volontario della frazione scandianese.

Presso la Rocca dei Boiardo, invece, nel pomeriggio si terrà la tradizionale premiazione del Palio della Confraternita aceto balsamico e la presentazione di un libro sulla sua storia. Oltre a quanto già citato in precedenza, alle ore 16.00 si terrà uno spettacolo di ballerini Folk e frusta Romagnola a cura di Proloco ed Associazione New dance club.

Ultimo giorno di fiera, domenica 20 marzo. Durante la giornata avrà luogo la manifestazione “I grasol ad Pretsol” a cura dell’Associazione Amici dell’AIA – e l’esposizione trattori a cura dell’associazione APIMA, oltre ai mercati e alle visite guidate all’acetaia.

La Rocca dei Boiardo aperta al pubblico con visite guidate il 13 / 19 / 20 marzo. Biglietto da 3 €: Casa Spallanzani, chiesa S. Maria + Mostra “Dell’Amore, dell’Avventura. L’Orlando Innamorato”.

Turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15; 16.30; 17.45 per gruppi massimo 25 visitatori per volta – Ingresso gratuito bambini / ragazzi fino a 15 anni e over 65 anni