Anche quest’anno il Comune di Spilamberto, insieme alle associazioni del territorio, organizza in occasione della Giornata Internazionale della donna iniziative di sensibilizzazione e di informazione che si protrarranno fino alla fine del mese.

Si comincia martedì 8 marzo alle ore 12 vicino all’ingresso del campo da calcio “G. Bonetti” in via Tacchini, con l’inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è a cura di Conad Spilamberto, alla presenza delle autorità e delle associazioni, con l’invito alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

Nel pomeriggio, alle ore 14, al Circolo Centro Cittadino proiezione del film “Miral” di Julian Schnabel. Tratto dal romanzo autobiografico “La Strada dei fiori di Miral” di Rula Jebreal che ne ha curato la sceneggiatura. MIRAL è il nome di un fiore rosso che cresce solo nel deserto della Palestina. E’ un simbolo di bellezza e di forza. Resiste alle intemperie ed alla polvere. Ingresso libero e gratuito con obbligo di mascherina e green pass e nel rispetto delle norme anticovid. Info allo 059/784460 e via mail a cccspilamberto@libero.it.

In serata, alle ore 21, al Centro Giovani Panarock, Miriam Garagnani in concerto presenta “La sezione aurea in Cage, Beethoven, Liszt”. L’evento è a cura dell’AVIS comunale e degli Amici della Musica di Bologna Sez. di Spilamberto. L’ ingresso è gratuito ad offerta libera con obbligo di mascherina e green pass nel rispetto delle norme anticovid. Prenotazione (non obbligatoria): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-sezione-aurea-in-cage-beethoven-liszt-274170400047.

Sabato 12 marzo alle ore 16, il 19 e il 26 alle ore 16:30, all’ex formaggiaia della Rocca Rangoni, ciclo di conferenze dal titolo “Le donne di Verdi”. Un percorso a tappe alla scoperta delle diverse declinazioni dello spirito di sacrificio femminile attraverso le più famose opere verdiane ed i suoi personaggi. L’evento è a cura di Centro Studi Discontinuo e Amici della Musica di Bologna Sez. di Spilamberto. L’ingresso è gratutito con obbligo di mascherina e green pass, nel rispetto delle norme anticovid. Per info e prenotazioni: centrodisconntinuo@gmail.com, whatsapp 3481682500

Domenica 13 marzo alle ore 15, evento “Roba da donne – Liberia e le altre”, trekking urbano a cura di Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti di Allaciati le Storie. Durante la passeggiata si ascolteranno storie di donne di Spilamberto che nel corso del Novecento hanno lottato per i loro diritti in fabbrica e nei campi e che, nel periodo più difficile della Seconda Guerra Mondiale, hanno difeso se stesse e la popolazione dalla strategia del terrore messa in atto da nazisti e fascisti. Dopo la tappa finale davanti alla Rocca Rangoni, alcuni attori e attrici dell’Associazione Il Teatro di Comunità interpreteranno storie di grandi donne dal mondo. La durata della passeggiata è di 1h e 45 minuti circa, tappe comprese. Punto di ritrovo nel piazzale di via Santa Maria di fronte all’entrata della biblioteca. Per info e prenotazioni: Ufficio cultura 059-789966 | cultura@comune.spilamberto.mo.it.

“Abbiamo deciso di dedicare il mese di marzo a cosa vuol dire essere donna – dichiara l’assessore Carlotta Acerbi – con tanti eventi dedicati alle donne che lottano per sé stesse e per i propri diritti. Vicende che hanno fatto la nostra Storia si intrecciano ad altre da tutto il mondo. Scopriamole insieme attraverso il cinema, la musica, l’opera lirica, nelle vie del nostro paese, nelle parole di altre donne.

