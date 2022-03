Prenderà il via lunedì 7 marzo l’esperienza di approccio all’Arrampicata Sportiva riservata agli studenti delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado di Castelnovo Monti. Si tratta di un primo ciclo di lezioni nella palestra di Via Sozzi a cui seguiranno le uscite alla palestra Just Climb di Reggio Emilia ed una successiva e conclusiva proposta di attività con studenti e famiglie alla Pietra di Bismantova. Il tutto nel periodo fra marzo e maggio 2022 ed in collaborazione con le Guide Alpine La Pietra, con ASD Just Climb di Reggio Emilia e con l’intervento di Sara Pavesi, Tecnico della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

Per l’occasione la parete di arrampicata delle Scuole Medie si è arricchita di 100 nuove prese certificate ed idonee per l’insegnamento ai principianti che avranno a disposizione quattro nuovi percorsi, blu, giallo, verde e rosso. Grazie all’intervento delle Guide Alpine La Pietra, in particolare di Pietro Barigazzi e Giovanni Olivieri, la parete è stata revisionata e successivamente sottoposta al collaudo periodico di uno studio di ingegneria. La parete di arrampicata della palestra della Scuole Medie di Castelnovo ne’ Monti viene utilizzata anche nell’extra scuola per i corsi serali del CAI Bismantova.

L’attività di approccio alla Arrampicata Sportiva rivolta agli studenti si inserisce nel contesto del progetto Multisport ne’ Monti, coordinato dalla Cooperativa Sportiva di Comunità Pol. Quadrifoglio, promosso in partenariato con il Comune di Castelnovo ne’ Monti e sostenuto dalla Legge 8/2017 della Regione Emilia-Romagna.

Nelle foto: le Guide Alpine Pietro Barigazzi e Giovanni Olivieri che sono intervenute nella sistemazione della parete insieme a Sara Pavesi Tecnico FASI che terrà le lezioni nella scuola. (nella foto c’è anche Bianca, neonata figlia di Giovanni Olivieri e Sara Pavesi)

Un lato della parete di arrampicata della palestra Scuole Medie con le nuove prese montate.