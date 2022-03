“Case d’Artista dal Rinascimento ad oggi” a cura di Luca Silingardi. Tre gli appuntamenti: lunedì 7 marzo “Le case degli artisti del Rinascimento”, lunedì 14 marzo “Le case degli artisti dal Seicento all’Ottocento” e lunedì 21 marzo “Le case degli artisti dal Novecento ad oggi”.

Come un autoritratto o un’autobiografia, la casa è uno dei luoghi dove l’artista costruisce ed esibisce un’immagine di sé, del proprio successo e delle proprie ambizioni. Essa si pone in posizione privilegiata rispetto alle altre opere: qui, infatti, l’artista è il committente di sé stesso. La casa d’artista tende così a tradursi quasi in una dichiarazione di intenti e rappresenta una tra le più importanti testimonianze personali degli ideali di un artista, sia esso un pittore, uno scrittore, un regista, un ballerino, uno stilista, un musicista o qualsiasi altra persona che, grazie alla propria creatività, è riuscito a raggiungere fama e consensi del pubblico. Dalla casa di Andrea Mantegna a Mantova fino a quella di Rudolf Nureyev a Parigi, passando per quelle di Rubens ad Anversa e di Soane a Londra, un interessante e inconsueto percorso d’arte da non perdere.

Gli incontri si tengono presso la Sala Conferenze “Gian Paolo Biasin” via Rocca – Sassuolo – ore 21.00. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le lezioni si svolgeranno nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19: per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2ed essere in possesso di Green Pass Rafforzatoin corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).

