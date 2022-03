Martedì 8 marzo 2022, in occasione della Festa della Donna, il Museo Cervi rimarrà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18. Durante tutta la giornata, in Sala Maria Cervi e in Sala Genoeffa Cocconi, saranno proiettati in loop alcuni filmati sulle donne della famiglia Cervi e della Resistenza: dalle testimonianze di donne partigiane raccolte nel progetto Memorieincammino.it al ricordo delle vedove dei Sette Fratelli.

«L’8 marzo a Casa Cervi ha lo sguardo intenso delle donne», afferma la Presidente dell’Istituto Albertina Soliani, «di Rina e Diomira, sorelle dei Sette Fratelli Cervi, delle nuore Iolanda, Margherita, Irnes e Verina, delle numerose nipoti, a cominciare da Maria e Luciana; è lo sguardo sulle donne di oggi che sanno cambiare il mondo. Buon 8 marzo, da Casa Cervi».

Nel pomeriggio saranno due gli eventi che si terranno a Casa Cervi. A partire dalle 15 in Sala Maria Cervi, si terrà la presentazione del progetto Wecho: l’eco delle donne di montagna, promosso dalla Fondazione Nuto Revelli di Cuneo per dare voce alle comunità femminili dei territori di montagna in tutta Europa. Aprirà l’incontro il saluto di Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi. Interverranno: Gabriella Bonini, Responsabile della Biblioteca Archivio Emilio Sereni; Beatrice Verri, Direttrice della Fondazione Nuto Revelli; Serena Anastasi, Responsabile del progetto “Wecho”; Chiara Visentin, architetto, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano – Polo di Mantova, dove si occupa di aree interne; Anna Kauber, regista, vincitrice del Torino Film Festival, con il docufilm “In questo mondo”.

Durante l’incontro ci saranno da remoto alcune testimonianze dirette di donne che hanno preso parte al progetto. Tra queste, Gabriella Michelozzi, pastora sull’Appennino tosco . emiliano, e Erika Farina, dei Briganti del Cerreto. Saranno invece in presenza le testimonianze di un gruppo di donne dell’Auser di Reggio Emilia, con la Presidente Vera Romiti.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria (0522 678356 / info@istitutocervi.it). L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Facebook dell’Istituto.

A partire dalle 16:45, l’attrice e regista Cinzia Pietribiasi leggerà alcuni brani legati alle donne della famiglia Cervi all’interno del percorso museale da poco rinnovato. La prenotazione è obbligatoria (0522 678356 / info@istitutocervi.it), il costo dell’ingresso è di 5 euro (biglietto di ingresso al Museo). Prima o dopo la lettura i partecipanti potranno visitare il percorso museale. Il Museo sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18.

«In questa giornata», spiega Paola Varesi, Responsabile del Museo e organizzatrice delle iniziative, «parleremo di donne di ieri e di oggi: dalla Resistenza e dal Dopoguerra, momento fondamentale per la nuova partecipazione delle donne alla sfera pubblica, alle tante “resistenze” femminili che vediamo nel presente, nella ricerca di un mondo più equo e più giusto».

La giornata è organizzata in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli e Auser Reggio Emilia.