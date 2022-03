E’ promossa dal sindacato pensionati Spi Cgil di Sassuolo, insieme al Comune e alle associazioni del territorio, la conferenza di venerdì 11 marzo “I diritti delle donne: informarsi per conoscere e tutelarsi”. L’iniziativa si tiene alle ore 15 presso il salone del circolo Arci “Alete Pagliani” a Sassuolo in via Monchio, 1. Obbligatoria la prenotazione al bar allo 0536.807115. Obbligatorio l’uso delle mascherine Ffp2 e il Green Pass rafforzato.

Introduce e modera gli interventi Rita Gazzadi presidente del circolo Arci “Alete Pagliani Aps”. Intervengono Valentina Montorsi (Spi Cgil distretto ceramico) su “Contrattazione territoriale, servizi di genere nel distretto ceramico”, Anna Dallari (ufficio Vertenze Cgil Modena) su “Molestie e violenze nei luoghi di lavoro: tutele da leggi e contratti”, Laura Botti (ufficio Formazione Cgil Modena) su “I costi economici e sociali della violenza”, l’avvocatessa Laura Caputo (vice consigliera Parità Provincia Modena) su “Contenuti del protocollo provinciale su molestie e violenze, diffusione e assunzione nel distretto per favorire un corretto sviluppo sociale”.

Tra un intervento e l’altro saranno eseguiti brani musicali del cantautore sassolese Massimo Mammi.