Il 6 marzo al Teatro Herberia di Rubiera, continua “Domenica a teatro”, la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, ideata e promossa da La Corte Ospitale, con lo spettacolo di burattini Radio Pepinita!, di Filippo Tognazzo, con Marica Rampazzo, prodotto da Zelda, compagnia teatrale professionale, burattini Maurizio Mantani, Il Teatrino di Carta.

Lo spettacolo inizierà alle ore 17. Ingresso posto unico 5 euro (gratuito fino a 4 anni). Prenotazione consigliata alla email biglietteria@corteospitale.org.

La seconda parte della stagione di prosa, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue il 7 marzo 2022, con lo spettacolo La Signorina Giulia, adattamento e regia Leonardo Lidi, con Giuliana Vigogna, Christian La Rosa, Ilaria Falini, produzione Teatro Stabile dell’Umbria.

Con uno sguardo teatrale che mira a restituire il primato del testo, Leonardo Lidi ha vinto a soli 32 anni il Premio della Critica 2020 dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro.

Biglietto intero € 14. Biglietto ridotto socio coop/arci/over 65/docenti/Utl € 12. Biglietto ridotto under 25/studenti universitari € 10.

Il Teatro Herberia è in piazza Gramsci 1/b a Rubiera (RE). La biglietteria del teatro è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle ore 19.

È possibile acquistare biglietti e gli abbonamenti presso gli uffici de La Corte Ospitale, in via Fontana 2 a Rubiera (RE). Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17, tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.

Biglietti e abbonamenti disponibili su www.vivaticket.it. Tutte le informazioni su www.corteospitale.org.