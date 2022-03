Nei giorni scorsi si sono svolti numerosi colloqui tra Lapam Confartigianato Trasporti e la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Bellanova sulla vertenza autotrasporto, ottenendo lo stanziamento di ulteriori 80 milioni dal Decreto energia per gli investimenti nel settore, simbolo di un impegno costante del governo. Lapam offre un webinar online venerdì 4 marzo dalle 21 alle 22 in compagnia del presidente nazionale di Confartigianato Trasporti e Unatras Amedeo Genedani per approfondire le novità.

Le associazioni di categoria si battono da tempo per la stesura di un complesso di norme che garantiscano una maggiore ed effettiva tutela delle aziende di autotrasporto e dei suoi addetti, sempre più fondamentali in un’economia che si basa sul ruolo centrale dei corrieri che trasportano la merce dell’e-commerce. L’esecutivo ha quindi espresso fermamente la sua volontà di raggiungere norme chiare e applicabili soprattutto in merito all’adeguamento dei costi di trasporto, al costo del gasolio, alla questione delle soste e all’applicazione del nuovo regolamento europeo per la categoria. Gli ulteriori 80 milioni di fondi si articoleranno in: 20 milioni sui pedaggi, 5 milioni sulla deduzione forfettaria per le spese non documentate, 29 milioni con con credito d’imposta al 15% per l’acquisto dell’AdBlue per i mezzi a gasolio e 25 milioni con credito d’imposta al 20% per il gas naturale liquefatto. All’interno dell’evento il presidente nazionale di Genedani approfondirà il tema, illustrando le novità principali alle imprese del settore con uno spazio per il dibattito.

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma google meet e gli iscritti riceveranno il link per collegarsi qualche ora prima dell’evento. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni www.lapam.eu.