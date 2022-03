Sabato 5 marzo è in programma a Campogalliano una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina. Questa iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale, sancisce il primo intervento coordinato di aiuti della comunità verso i civili coinvolti nel conflitto tra Russia e Ucraina.

In un messaggio rivolto al paese, tradotto simultaneamente da una cittadina ucraina residente a Campogalliano, la sindaca ha specificato che i beni raccolti non partiranno immediatamente verso le zone di guerra. “Trattandosi di un conflitto sappiamo quanto sia difficilissimo far arrivare il materiale donato. Occorrono dei canali sicuri che ne impediscano l’ingresso nel mercato nero o il deterioramento. Per questo motivo iniziamo intanto con la prima giornata di raccolta. Poi attenderemo un coordinamento locale, insieme alla Caritas diocesana, per l’invio nella modalità più sicura”.

La raccolta di sabato si svolgerà dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 presso i locali della Protezione civile di via Madonna. Particolarmente richiesti cibi a lunga conservazione, prodotti cosmetici per l’igiene personale e per la prima infanzia.