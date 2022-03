Sospeso inevitabilmente nel marzo 2020 causa lockdown, sarà completato nelle prossime settimane “In autobus a teatro”, la bella iniziativa promossa da Fondazione I Teatri e Provincia di Reggio Emilia per permettere ai cittadini di tutto il territorio di assistere agli spettacoli del cartellone del Municipale “Romolo Valli”.

Iniziata con grande successo nell’inverno 2019 con i primi due spettacoli, Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti e Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, la proposta ricalcherà esattamente quella di due anni fa, con una sola variazione: il cambio di nome da “In autobus all’opera” a “In autobus a teatro” in quanto, oltre a Il barbiere di Siviglia, sarà Sette spose per sette fratelli – uno dei musical più amati dal pubblico – il secondo spettacolo a cui sarà possibile assistere con estrema comodità e grande convenienza. Montagna e zona ceramiche – che nella primavera 2020 non avevano potuto assistere al Falstaff di Giuseppe Verdi – le direttrici che saranno servite, a cui si aggiungeranno i cittadini della Bassa est per la lirica e della Bassa ovest per il musical.

Per due domeniche pomeriggio da Reggiolo a Castelnovo ne’ Monti, da Cerredolo a Brescello, ai cittadini sarà dunque data la possibilità di essere comodamente portati in autobus – sul quale verrà loro consegnato il libretto di sala – fino a viale Allegri, nei pressi del Municipale, mezz’ora prima dello spettacolo, per assistere in platea allo spettacolo e, ovviamente, essere poi riportati a casa.

Il prezzo è estremamente vantaggioso perché si pagheranno solamente 50 euro con incluso, oltre al biglietto d’ingresso, anche il viaggio a/r in autobus. A sperimentare per primi la proposta – in occasione de Il barbiere di Siviglia di domenica 27 marzo alle 15.30 – saranno i cittadini della montagna con partenza da Castelnovo Monti e della Bassa est. Domenica 3 aprile, sempre alle 15.30, i bus interesseranno il comprensorio ceramico e la Bassa ovest per il musical Sette spose per sette fratelli, con le stesse modalità del primo spettacolo. Le prenotazioni, obbligatorie, si raccolgono fino a sabato 19 marzo per Barbiere di Siviglia e fino a sabato 26 marzo per Sette spose per sette fratelli ai numeri 0522 458950 e 0522 458990 (da lunedì a sabato ore 8.30 – 13.30) o alla mail prenotazioniscuole@iteatri.re.it.

“Le prime due “corse”, l’8 dicembre 2019 e il 9 febbraio 2020, avevano registrato un grande successo e non vedevamo l’ora di completare il programma e riprendere un discorso, interrotto dalla pandemia, che grazie alla collaborazione de I Teatri punta a far sentire il “Valli” patrimonio non solo della città, ma di tutti i reggiani, avvicinandolo anche a chi abita a Guastalla o a Castelnovo Monti, con una sorta di accompagnamento non solo fisico, ma anche culturale”, commenta il presidente della Provincia, Giorgio Zanni.

“Trasmettere la passione per il teatro ad un pubblico sempre più vasto è anche un nostro obiettivo”, aggiunge il direttore dei Teatri, Paolo Cantù, sottolineando “come anche questa volta date e percorsi siano stati studiati per non penalizzare gli altri teatri della provincia, che insieme a noi concorrono a proporre un cartellone culturale davvero di grande qualità e varietà su tutto il territorio”.

“Con il completamento del progetto avviato nell’inverno 2019 non terminerà comunque lo sforzo di Provincia, Teatri e Comuni per avvicinare il più possibile tutti i reggiani alla cultura, sostenendo al contempo un settore particolarmente penalizzato da questi due anni di pandemia”, concludono il presidente Zanni e il direttore Cantù.

Il calendario e le fermate

Si parte domenica 27 marzo alle 15.30 con Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Per questo spettacolo saranno gli abitanti della montagna e della Bassa est che potranno usufruire del servizio.

Per la direttrice proveniente dalla montagna, le fermate saranno Castelnovo ne’ Monti (13:57), Felina (14:05), Cà del Merlo (14:11), Casina (14:18), La Vecchia (14:29), Vezzano sul Crostolo (14:36), e Puianello (14:41).

Per la direttrice proveniente dalla Bassa est, le fermate saranno invece Reggiolo (14:00), Fabbrico (14:12), Rio Saliceto (14:25) e Correggio (14:34).

Il secondo appuntamento è per domenica 3 aprile alle 15.30 con il musical Sette spose per sette fratelli e in questo caso saranno gli abitanti del comprensorio ceramiche e della Bassa ovest a usufruire del servizio.

Per la direttrice proveniente dal comprensorio ceramiche, le fermate saranno: Cerredolo (14:00) con fermate a Muraglione di Baiso (14:08), Castellarano (14:16), Casalgrande (14:32), Scandiano (14:38).

Per la direttrice proveniente dalla Bassa ovest, le fermate saranno Brescello (ore 14:22), Poviglio (ore 14:32), Castelnovo di Sotto (14:38), Cadelbosco di Sopra (ore 14:47).

Per tutte le direttrici in entrambe le date, l’arrivo a Reggio Emilia in viale Allegri è previsto per le 15.

Le prenotazioni, obbligatorie, si raccolgono fino a sabato 19 marzo per Il barbiere di Siviglia e fino a sabato 26 marzo per Sette spose per sette fratelli ai numeri 0522 458950 e 0522 458990 (da lunedì a sabato ore 8.30 – 13.30) o alla mail prenotazioniscuole@iteatri.re.it.