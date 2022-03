E’ stata presentata a Livorno la prima edizione dell’evento sportivo a scopo benefico “La partita delle Accademie”, che sabato 02 aprile vedrà scendere in campo alle ore 17 presso il Modigliani Forum di Livorno le squadre di pallacanestro dell’Accademia Navale di Livorno e dell’Accademia Militare di Modena.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti (acquistabili al costo di soli 9 euro sul sito https://www.legsrl.net/eventi/accademia-mf/) saranno interamente destinati alle Associazioni del territorio labronico “Volare senz’ali”, “Associazione Italiana Persone Down Livorno”, “Autismo Livorno”, riunite nella rete solidale “In Cammino con noi”, che opera a sostegno della disabilità.

“I protagonisti di questa giornata di sport e solidarietà saranno i ragazzi delle tre associazioni e gli Allievi ufficiali delle due Accademie in una atmosfera familiare e non istituzionale, all’insegna di amicizia, mutuo supporto e sportività. Sono certo che la città di Livorno ed i suoi cittadini, amanti della pratica sportiva e dal carattere inclusivo e solare, sapranno partecipare numerosi e al nostro fianco all’iniziativa e per questo li ringrazio sin d’ora”, ha dichiarato il Comandante dell’Accademia Navale, ammiraglio di divisione Flavio Biaggi.

Le Associazioni di “In Cammino con noi”, sono legate alla Marina Militare da un pluriennale rapporto di collaborazione con l’Accademia Navale, che ha sempre supportato con spirito di solidarietà le attività da queste realizzate negli anni sul territorio di Livorno e che, per questa iniziativa, ha deciso di coinvolgere l’Accademia Militare e l’Esercito Italiano nello spirito della fattiva collaborazione e del comune intento delle due Forze Armate di sostenere le organizzazioni benefiche operanti nel sociale.

“L’Accademia Militare di Modena ha accolto con entusiasmo l’iniziativa dell’Accademia Navale. La partita di basket rappresenta una giornata di festa, non solo sportiva, da vivere al fianco di persone che definiamo speciali. Noi ci siamo sempre, soprattutto in occasioni come questa che ci offrono l’opportunità di testimoniare il nostro sostegno verso i ragazzi e le associazioni che, quotidianamente, si prendono cura di loro”, ha dichiarato il generale di brigata Davide Scalabrin, Comandante dell’Accademia Militare di Modena.

L’evento è patrocinato dal Comune di Livorno e sponsorizzato da FINCANTIERI e DRASS.