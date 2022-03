La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si prepara ad accogliere il nuovo pastore, l’Arcivescovo Giacomo Morandi. Il Vicario Generale monsignor Alberto Nicelli convoca tutta la Comunità diocesana domenica 13 marzo alle ore 16.30 nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Reggio Emilia per la solenne Concelebrazione eucaristica che costituisce il momento culminante per l’inizio del ministero pastorale del nuovo Vescovo.

La giornata sarà scandita da vari momenti: in mattinata, giungendo da Modena, monsignor Morandi incontrerà la comunità di Rubiera, visiterà la Casa Circondariale e la Casa della Carità di San Giuseppe a Reggio Emilia, il Monastero delle Serve di Maria in Montecchio e sempre a Montecchio pranzerà con i sacerdoti ospiti della Casa del Clero. Nel pomeriggio l’Arcivescovo si recherà alla Basilica della Ghiara a Reggio Emilia, dove incontrerà i giovani. Dopo la preghiera di affidamento alla Beata Vergine, raggiungerà piazza Prampolini; qui riceverà il saluto delle autorità civili e militari prima di entrare nella Cattedrale per la solenne Concelebrazione eucaristica.

Non è necessaria alcuna prenotazione per la liturgia. L’accesso dei fedeli a piazza Prampolini e alla Cattedrale sarà consentito dalle ore 15. Per favorire la partecipazione saranno disponibili numerosi posti a sedere anche in piazza con l’ausilio di un maxischermo; in caso di cattivo tempo, sarà posizionato un maxischermo nella Basilica di San Prospero. La celebrazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con utilizzo della mascherina (raccomandata FFP2), distanziamento, igienizzazione delle mani.

Il Centro Diocesano Comunicazione Sociali trasmetterà l’evento in diretta streaming sul canale YouTube La Libertà Tv a partire dalle ore 15 e renderà disponibile la trasmissione alle emittenti televisive e ai siti che ne faranno richiesta: si vedano, in calce, le note per i media.