Webinar sui temi ambientali per i volontari di tutta Italia e, naturalmente, per i cittadini: sono questi i primi frutti della collaborazione tra IREN e PLASTIC FREE, l’associazione onlus che fino ad oggi ha raccolto più di 1 milione e mezzo di kg di plastica ed ha sensibilizzato oltre 33000 cittadini sul valore della partecipazione alle iniziative per l’ambiente, ripulendo strade e luoghi da rifiuti abbandonati.

Il progetto pilota, primo sulla ribalta nazionale, ha l’obiettivo di fornire informazioni e conoscenze precise a chi si impegna volontariamente sui temi dell’ambiente. L’associazione PLASTIC FREE sta infatti avviando un percorso obbligatorio di formazione per i volontari associati e metterà a disposizione dei referenti territoriali italiani dei video formativi.

La collaborazione tra IREN E PLASTIC FREE nasce dal confronto scaturito in occasione delle raccolte rifiuti organizzate nei territori emiliani, ove si è ravvisata la necessità di mettere a disposizione uno strumento semplice e accessibile realizzato da tutors ambientali. Nei primi tre webinar, della durata di circa 30 minuti, i cui contenuti sono stati concordati con Eduiren, la divisione educativa della multiutility, si parte da una riflessione generale sui rifiuti per passare poi ad argomenti più specifici legati alla normativa e alle filiere di recupero.

Nel primo webinar si parla della situazione dei rifiuti in Italia, dei dati di scenario, di soluzioni e dell’approccio per chiudere il cerchio. Nel secondo si parlerà della filiera dei rifiuti, delle strade della differenziata e, a seguire, di normativa ambientale, chi fa cosa dal Nazionale al territorio, contratti di affidamento dei servizi e altro. Relatori i tecnici di Iren e di Iren Ambiente, la società del Gruppo che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti: dall’igiene urbana, alla raccolta differenziata, alla progettazione e gestione degli impianti di trattamento, riciclo e smaltimento.

“L’unica arma che abbiamo per sensibilizzare sul tema plastica rilasciata nell’ambiente è creare cultura e informazione, ma essendo la nostra una realtà di volontariato non potevamo farlo da soli – ha dichiarato Lorenzo Zitignani, direttore Plastic free. – Grazie al supporto di Iren e alla collaborazione con Eduiren, che ci ha messo a disposizione esperti, competenze e tempo, abbiamo avviato un programma di educazione e formazione per tutti i nostri volontari, in modo da poter conoscere meglio la gestione del rifiuto ed essere più efficaci nel contrastare il problema degli abbandoni rifiuti”.

“La collaborazione con Plastic Free per la realizzazione di questi webinar formativi e informativi sui temi ambientali è stata assolutamente naturale” – ha affermato Arturo Bertoldi, responsabile Eduiren. – “Sempre di più l’emergenza ambientale è anche un’emergenza educativa. Eduiren da anni si occupa di educazione alla sostenibilità ambientale e siamo molto felici di aver trovato in Plastic Free un partner per arricchire un percorso e rafforzare un’alleanza educativa che riguarda tutti i cittadini. È necessario sempre di più fare crescere una coscienza ecologica, nel rispetto delle regole e nella tutela dell’ambiente, aumentando la consapevolezza su cosa succede dopo il cassonetto, come si recuperano le risorse e cosa si nasconde dietro la parola Economia Circolare. Ma soprattutto quanto sia importante la collaborazione di tutti, dal piccolo gesto di fare correttamente la raccolta differenziata al grande gesto di solidarietà ambientale nel raccogliere e ripulire strade, fossi e spiagge deturpati dall’inciviltà”.

Dopo queste prime realizzazioni video, sono in calendario altri argomenti, come la raccolta differenziata, il trattamento e il recupero dei singoli materiali, a partire dalla frazione plastica.