Grazie all’attività del Posto di Polizia di Via Turri che quotidianamente controlla una delle aree più calde della città, quale è la zona della Stazione Storica e vie adiacenti, solo nella giornata di ieri sono state identificate 25 persone.

Sempre nell’ambito del servizio, la pattuglia del Posto Fisso di Polizia interveniva in via Turri presso il deposito delle biciclette per segnalazione di persona molesta. Sul posto il personale intercettava una persona, di origine stranieri, sdraiata a terra e verosimilmente ubriaca. Dopo avere proceduto alla sua identificazione e constatato la sua condizione di regolare sul territorio nazionale, la si invitava ad allontanarsi. L’invito veniva accolto.

Alle ore 19:30 di ieri, su segnalazione della Sala operativa, una pattuglia della Squadra Volante interveniva in via Cecati su segnalazione di una lite in corso. Sul posto, nei pressi di un esercizio commerciale, gli agenti constatavano un’accesa lite tra il titolare di un negozio di elettrodomestici e un cliente. Questi, in particolare, lamentava che all’interno della confezione di un elettrodomestico acquistato poco prima non risultava esserci un accessorio dello stesso e per questo vantava il diritto di vedersi restituita la somma impiegata per l’acquisto. Il personale intervenuto procedeva tempestivamente a sedare gli animi conciliando le parti, veniva infatti trovata una soluzione di compromesso.

Il Questore di Reggio Emilia ha disposto specifici servizi finalizzati al controllo degli avventori degli esercizi commerciali della città oggetto di segnalazioni, sia per verificare il rispetto della normativa di settore in materia di esercizi pubblici, sia per verificare il mantenimento delle condizioni previste dal T.U.L.P.S. in materia di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

Ieri, anche su input delle segnalazioni provenienti dai cittadini, personale della Questura ha effettuato una verifica presso un esercizio commerciale ubicato in via Emilia Ospizio, procedendo ad un controllo di numerosi avventori intenti a consumare sostante alcoliche nell’area cortiliva antistante il locale commerciale. Le persone controllate, tutte di origine straniera, risultavano con diversi precedenti in materia di polizia, ma tutti in regola con il permesso di soggiorno.

Le attività di controllo predisposte perseguono un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. Come già rimarcato in molteplici occasioni, si evidenzia come l’esercizio delle attribuzioni della Polizia Amministrativa e Sociale costituisca uno dei tratti distintivi del ruolo e delle prerogative del Questore quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.