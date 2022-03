Sabato 5 marzo ore 21:00 sul palco del Teatro San Prospero approda lo spettacolo NON FUORI MA OPERE DI BENE proposto dalla Compagnia delle Lucciole già vincitori del Concorso nazionale per corti teatrali nel 2020

La morte. Come un viaggio. Come una destinazione. come unica soluzione.

Due individui, un uomo e una donna che vagano su strade grigie senza lasciare traccia. Senza tempo, senza direzione. Solo un piano. Non fiori ma opere di bene: ironia di una morte anticipata. Lo spettacolo è nato dalla semplice e innocua idea di un respiro preso a pieni polmoni. Come dopo una lunga apnea, come appena dopo una nascita, come ad un passo dalla morte. Da questo semplice respiro, principio o fine che sia, si sta sviluppando e complicando la trama dello spettacolo. Uno spettacolo che deve e vuole essere comico, per ridere e danzare sopra un tema che fa crescere un groppo in gola al solo pensiero, atei e cristiani, indifferenti e timorosi. E che vuole allo stesso tempo ragionare e sospirare sul suo contrario, per comprenderne (forse) il vero valore.

Teatro San Prospero, via Guidelli 5 – Reggio Emilia – 342 1791236