International Music and Arts comunica che a causa del protrarsi delle restrizioni per i concerti, dovute alla pandemia da Coronavirus, le date europee dell’Alive Tour di David Garrett sono posticipate. Il concerto previsto all’Unipol Arena il 14 maggio 2022 è spostato al 6 ottobre 2022 (ore 21.00).

“Non è stata una decisione facile per noi, – dice Garrett – non vedevamo l’ora di tornare finalmente sul palco a esibirci per voi! Soprattutto in questo periodo difficile, i momenti di gioia e positività sono estremamente importanti per tutti noi. Siamo comunque felici di recuperare i concerti fra settembre e ottobre 2022. Grazie per la pazienza, la comprensione e naturalmente per la vostra lealtà: non vedo l’ora di incontrarvi in tour fra qualche mese. Fino a quel momento per favore, rimanete in salute e prendetevi cura di voi stessi”.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la data riprogrammata.

Le prevendite sono aperte nei circuiti autorizzati Ticketone e Vivaticket, online e sul territorio.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (Piazza Costituzione 5/F, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).