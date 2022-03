Nuvolosità variabile nel corso della giornata, con ampie zone di sereno in pianura e addensamenti più consistenti sui rilievi. In serata generale aumento della nuvolosità con possibilità di deboli e irregolari precipitazioni. Temperature minime in aumento, comprese tra 1 e 3 gradi, qualche grado in meno nelle zone di aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra 10/11 gradi del settore costiero e 12/13 gradi dei capoluoghi di provincia. Venti deboli variabili o quasi assenti. Mare poco mosso.

(Arpae)