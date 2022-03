Sabato 5 marzo (ore 16.30) incontro dedicato alla Giornata Internazionale della Donna al Centro Culturale Mavarta con la conferenza “La questione femminile. Origini e sviluppi” della prof.ssa Giuliana Ferretti Donelli. Nel corso dell’iniziativa consegna del premio “Per… la Donna” alla scrittrice santilariese Sarah Savioli.

Assegnato dalla Commissione consiliare “Scuola, cultura, politiche giovanili, sport e tempo libero”, il Premio costituisce un riconoscimento ideato dell’Amministrazione Comunale di Sant’Ilario d’Enza, a partire dal 2002, per il prezioso e specifico ruolo che le donne rivestono all’interno della comunità e per il loro insostituibile contributo di idee, valori e realizzazioni concrete.

Sarah Savioli è autrice dei romanzi “Gli insospettabili” e “Il testimone chiave” (Feltrinelli editore) che hanno ottenuto notevoli riscontri di pubblico e a partire dai quali è in progetto la realizzazione di una serie tv. Il premio è stato assegnato per “per il percorso professionale e artistico nel mondo dell’editoria, per le sensibilità che i suoi libri diffondono, per l’attenzione verso il mondo dei giovani”.

La relatrice Giuliana Ferretti Donelli è docente di storia e filosofia al Liceo Spallanzani – Ariosto di Reggio Emilia; sensibile alle tematiche sociali, è impegnata nel volontariato locale.

Il pubblico avrà la possibilità anche di visitare la mostra “Disegna ciò che vedi. Helga Weissova: da Terezin i disegni di una bambina” aperta al Mavarta fino al 6 marzo.

La giornata fa parte del laboratorio permanente sulle Pari Opportunità del Comune di Sant’Ilario d’Enza e del cartellone delle iniziative del Forum Donne Val d’Enza in occasione dell’8 marzo.

Ingresso gratuito con Super Green Pass.

Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza; 0522 671858 – www.mavarta.it