Tutto ha avuto origine nella tarda mattinata di ieri quando i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, forti delle segnalazioni ricevute predisponevano, con autovettura civetta e in abiti borghesi, uno specifico servizio di osservazione e controllo nella zona industriale di Casalgrande dove erano stati riferiti movimenti sospetti collegati alla presenza di una Bmw X6 condotta da un uomo. Specifico servizio di osservazione, controllo e pedinamento al fine di dare riscontro a quanto riferito da fonti confidenziali. Poco dopo le 12.00 i militari notavano e fermavano un’autovettura condotta da un uomo, corrispondente per descrizione alle segnalazioni. Terminate le procedure di identificazione del conducente, risultato essere un nordafricano 35enne abitante a Castellarano, i militari approfondivano i controlli che portavano a rinvenire 6 dosi di cocaina per un peso di 16 grammi occultate nella tasca dei pantaloni indossati dall’uomo. La successiva perquisizione personale portava a rinvenire un involucro contenente 66 dosi, sempre di cocaina del peso di circa 50 grammi, occultate negli slip indossati dal 35enne. Quindi la perquisizione domiciliare eseguita con la collaborazione dei colleghi di Castellarano che portava a rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione e danaro contante per 21,700 euro. Accertati i fatti l’uomo veniva arrestato.