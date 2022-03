Altri tre punti per i rossoblu nel recupero della 14esima giornata del Campionato di Serie A2. Bloccata la terza in classifica Novara con un altro gran primo tempo, fatto di precisione e di pochi errori. Cupisti sceglie il quintetto con capitan Vecchi, Ehimi, Rocha, Stefani e Barbieri. Novara rientra in gara dopo l’iniziale vantaggio firmato di Ehimi ma un trittico rossoblu ribalta il match dall’1-2 al 4-2 dell’intervallo.

Un gol su rigore e due tiri dalla media distanza di Cortes e Busani impattano il vantaggio che Scandiano custodirà tutto il secondo tempo. Ancora Busani per la tripletta, mancante da inizio campionato, che lo porta a quota 15 reti e fa volare i suoi sul 5-2. L’argentino Gonzalez firma addirittura la quaterna a fine gara ma non riesce ad acchiappare gli emiliani che con precisione fissa il 7-5, grazie ai due gol di Peter Ehimi. Mancano ancora due recuperi che potrebbero risultare decisivi per rimanere nel cuore della classifica: ora è al sesto posto lasciando il penultimo posto a 11 punti e la terza posizione a 6. Doppia trasferta vicentina nei prossimi sette giorni, a Thiene ed a Bassano, due parquet difficili da espugnare.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – AZZURRA H.NOVARA = 7-5 (4-2, 3-3)

Scandiano: Vecchi (C), Stefani, Rocha, Ehimi, Barbieri – Busani, Cortes, Uva, Ganassi, Dimone – All. Cupisti

Novara: Gilli, Bergamin, Mastropasqua (C), Gonzalez, Ferrari O – Garzaro, Schena, Gori, Mele, Scarenzi – All. Ferrari M

Marcatori: 1t: 1’04” Ehimi (S), 5’07” Bergamin (N), 5’26” Gonzalez (N), 8’46” Busani (rig) (S), 12’39” Cortes (S), 14’30” Busani (S) – 2t: 1’51” Busani (S), 9’58” Gonzalez (rig) (N), 11’18” Gonzalez (N), 18’37” Ehimi (rig) (S), 21’40” Gonzalez (tir.dir) (N)

Espulsioni: 1t: 13’32” Bergamin (2′) (N) – 2t: 21’40” Vecchi (2′) (S)

Classifica: Montecchio 35, Trissino 34, Novara 25, Breganze 22*, Thiene 22*, Scandiano 19**, Roller Bassano 19, Modena 13**, Correggio 10*, Montebello 8*, Bassano 7*

Questo il calendario delle prossime gare

Sabato 5 marzo – Thiene-Scandiano

Mercoledì 9 marzo – Bassano-Scandiano

Sabato 12 marzo – Scandiano-Montebello

Mercoledì 16 marzo – Scandiano-Modena

Sabato 19 marzo – Correggio-Scandiano

Sabato 2 aprile – Roller Bassano-Scandiano

Sabato 9 aprile – Scandiano-Montecchio Precalcino

Nella foto di Alberto Bertolani, la felicità di Nicolò Busani dopo il gol