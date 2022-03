Inizierà lunedì prossimo, 7 marzo, il trasloco degli uffici del “Settore I” del Comune di Sassuolo da via Rocca alla nuova sede presso il Diamante in via Adda.

Da lunedì 7 Marzo, quindi, gli uffici Cultura, Turismo, Commercio, Sport, Pubblica Istruzione ed Associazionismo, non si troveranno più in via Rocca e per tre giorni consecutivi non saranno aperti al pubblico.

Gli uffici riapriranno regolarmente al pubblico, secondo i consueti orari, in via Adda, presso il Direzionale Diamante, a partire da giovedì 10 marzo.