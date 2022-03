Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ancora una volta Albinea celebrerà le donne. Da anni l’amministrazione si batte sul fronte della visibilità e del riconoscimento, lavora per abbattere le barriere ideologiche e i pregiudizi, utilizzando strumenti diversi tra cui la rassegna dal titolo “Primavera di donne”.

Si tratta di una serie di incontri e iniziative, tutti svolti in sala civica, dedicati alle donne ma rivolti, anche e soprattutto agli uomini, che accendono i riflettori sulla condizione femminile di ieri e di oggi, utilizzando canali differenti.

“Il Programma dell’edizione 2022 spazierà dalla scrittura, alla musica, passando per la salute e l’arte illustrativa – spiega l’assessore alle Pari opportunità, Roberta Ibattici – Un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione va a SENOnALTRO e all’associazione “Progetto endometriosi”, che si impegnano da anni nella sensibilizzazione su temi così centrali per la salute delle donne”.

Si partirà venerdì 11 marzo, alle 18, nella sala civica “A. Corradini” con la presentazione del libro di Marina Pierri (foto in alto) dal titolo “Eroine. Come i personaggi delle serie Tv possono aiutarci a fiorire”.

L’autrice, che sarà presente in sala, è laureata in semiotica. Giornalista televisiva specializzata nell’analisi della rappresentazione femminile e dei meccanismi della citazione, collabora soprattutto con Wired Italia. Ha creato due corsi per lo IED dove insegna anche scrittura per il web.

Il volume parla di come le serie TV possano cambiare la percezione di intere nazioni su tematiche sociali, scientifiche, politiche, relazionali, dando voce a persone che nella nostra società sono ancora invisibili, a cui non viene mai data la parola. Il merito di Marina Pierri è la capacità di mettere insieme mondi che fanno fatica a parlarsi. In “Eroine”, l’autrice compie un’operazione inedita: pur parlando del potere delle storie, mette al centro la potenza dei personaggi delle serie TV, mostrando la loro capacità di influenzarci. La prefazione del libro è di Maura Gancitano.

Gli appuntamenti successivi saranno con “Weekend salute donna”: sabato 26 e domenica 27 marzo, alle ore 17. Sabato 26 l’incontro, a cura dell’associazione SENOnALTRO, sarà sul tema della prevenzione cura del tumore al seno. Domenica 27 marzo, gli esperti dell’associazione “Progetto Endometriosi” parleranno di questa patologia così invalidante per tante giovani donne.

Venerdì 1 aprile, alle 18, sarà protagonista l’illustratrice e producer Takoua Ben Mohamed (foto in basso) nell’incontro dal titolo “Il mio migliore amico è fascista”.

Venerdì 27 maggio, alle 18, spazio al reading “Diatriba d’amore contro un uomo seduto”, reading dal testo di Gabriel Garcia Marquez con Cecilia Di Donato, voce Luca Cattani, regia Angela Ruozzi

E produzione del Centro Teatrale MaMiMò (spettacolo con sonorizzazioni in cuffia).

La rassegna si concluderà, sabato 18 giugno, al parco dei Frassini, alle 21, con il tributo a Mia Martini ed Edith Piaf dal titolo “Come una rosa”, di Sabrina Paglia. Musiche di Ovidio Bigi, voce narrante in presenza scenica di Verdiana Rossi.

Per partecipare agli spettacoli è consigliata la prenotazione al numero 0522.590232, oppure scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.