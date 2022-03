“Ragazzi fuori dallo schermo” è il progetto destinato ad adolescenti che, da marzo a giugno, proporrà al “Mac’é!” attività di gruppo «per essere connessi anche offline»: lo schermo in questione infatti è quello del telefonino, e scopo dell’iniziativa è offrire ai giovani un’alternativa a cellulare o “tavoletta”, per entrare in relazione con i propri coetanei.

Il laboratorio, libero e gratuito, è rivolto a quindici ragazzi fra gli 11 e i 19 anni, e prevede incontri pomeridiani, dei quali dieci di teatro e cinque di gioco da tavolo, più due momenti plenari, fra il 9 marzo e il 20 giugno. Saranno l’attrice Elisa Lolli e l’educatore ludico Gabriele Mari ad accompagnare i partecipanti al progetto, organizzato dalla “Famiglia Ludica” presso lo Spazio Giovani comunale con il contributo dell’assessorato alle Politiche Giovanili; un progetto, cofinanziato dalla Regione, è arrivato primo nel bando per interventi rivolti a giovani, proposti da privati senza scopo di lucro.

Spiegano i promotori: «Non si tratta di nostalgia dei giochi del passato o delle relazioni pre-digitale, ma semplicemente di acquisire consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie e “svelare i trucchi del mestiere” di chi crea giochi on-line e chi opera sui social per influenzare le scelte e monopolizzare il tempo libero dei giovani».

Per iscriversi c’è tempo fino a sabato 5 marzo: visto il numero contenuto di posti, è richiesta continuità nella frequenza; per i minorenni serve la firma dei genitori. Informazioni e iscrizioni al “Mac’é!” negli orari d’apertura (059649271; 3457497320).