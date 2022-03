L’associazione Porta Aperta di Modena in questo momento così difficile si mette a disposizione per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla guerra, coordinandosi con il Comune di Modena, la Caritas diocesana e le altre associazioni impegnate nella solidarietà.

In particolare, Porta Aperta ha predisposto vari canali tramite cui è possibile aiutare le vittime della guerra, partendo dalla raccolta farmaci e di alimentari: presso l’emporio sociale Portobello di via Divisione Acqui 81 a Modena, si raccolgono alimentari non deperibili e a lunga conservazione e beni di prima necessità quali pannolini e kit per l’igiene personale (per la consegna telefonare al 059/7132476 – 347 625 31 92 o scrivere volontari.portobello@gmail.com). Porta Aperta, inoltre, raccoglie farmaci di qualsiasi tipo, purché non scaduti, presso il proprio ambulatorio medico a Modena in Strada Cimitero San Cataldo 117, tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

L’associazione mette in campo anche l’accoglienza in appartamenti e l’accoglienza in famiglia: per accogliere i profughi dall’Ucraina, Porta Aperta cerca appartamenti messi a disposizione gratuitamente o in affitto a Modena città (scrivere a amministrazione@portaapertamodena.it) e garantisce pagamento puntuale dell’affitto, verifica quotidiana del corretto utilizzo degli spazi e riconsegna nei tempi pattuiti e nello stato in cui è stato affittato o messo a disposizione.

Si cercano inoltre famiglie con disponibilità ad accogliere per periodi concordati famiglie ucraine, in particolare donne sole con figli e singoli. Porta Aperta garantisce assistenza alle famiglie accoglienti nella fase di inserimento e durante la permanenza dei profughi: per segnalare la propria disponibilità chiamare o mandare un messaggio al 342 186 6850 o scrivere a elena.tanzi@portaapertamodena.it.

Per sostenere Porta Aperta nell’aiuto ai profughi ucraini è possibile infine fare una donazione in denaro per l’emergenza legata al conflitto: IBAN: IT 66 M 07072 12901 000000038954 EMILBANCA Via Emilia Ovest 115 Modena.