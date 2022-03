Con i primi accenni della bella stagione, si spostano all’aperto alcune iniziative a cura del Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale di Formigine.

Protagonisti del mese di marzo saranno i coniglietti del parco della Resistenza (Villa Gandini), accuditi dalle guardie zoofile di OIPA Modena, che si potranno andare a trovare tutti i weekend dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Sarà sempre il parco della Resistenza ad ospitare “Grandi e piccoli esploratori”, il primo appuntamento del mese della rassegna “Oh my green!”, in programma martedì 8 marzo alle 16.30: un’esperienza di outdoor education riservata ai bambini dai 3 ai 6 anni, per vivere insieme ai genitori la bellezza della natura.

Sabato 12 marzo vedrà invece la ripartenza del plogging, l’attività di camminata unita alla raccolta dei microrifuti: il ritrovo, insieme al gruppo di ecovolontari Vanni Scannavini, è fissato alle 14.30 all’angolo tra via per Sassuolo e via Marzabotto.

Gli appuntamenti rivolti ai più giovani proseguiranno martedì 15 alle 16.30 con “Un giorno da… chimico”, laboratorio scientifico dai 7 ai 13 anni dove eseguire piccoli esperimenti e rispondere a tante domande sul mondo che ci circonda.

Chiuderà la rassegna primaverile martedì 22 (alla stessa ora) la lettura animata “La nuvola Olga” (3-6 anni), seguita da un laboratorio manuale alla scoperta del ciclo dell’acqua.

Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgono nel rispetto della normativa anti-Covid. È richiesta la prenotazione telefonando al numero 380 5889716, oppure scrivendo a ceasformigine@gmail.com.