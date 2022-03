Impattocircolare è il progetto di Arca Lavoro Impresa Sociale che mette a valore il circuito virtuoso che scelte consapevoli in materia di sostenibilità ambientale sono in grado di innescare. Nel 2019 è stato tra i vincitori di Make Your Impact, iniziativa nata dalla volontà di Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, e i partner AICCON (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit), Human Foundation, Confcooperative Modena, Legacoop Estense, Centro Servizi per il volontariato Terre Estensi e Forum del Terzo Settore.

Mercoledì 2 marzo alle ore 17, in SpazioF, l’esperienza di Arca Lavoro sarà al centro del talk organizzato per approfondire i temi e illustrare le potenzialità sul territorio della seconda edizione del bando, Make Your Impact 2022.

L’incontro, aperto al pubblico, sarà trasmesso on line nella sezione “live streaming” del sito di Fondazione di Modena. Chi vorrà assistere in presenza – obbligatori mascherina e green pass – potrà prenotare il proprio posto tramite la APP “Fondazione di Modena”.

L’iniziativa punta ad essere di esempio e stimolo per imprese e cooperative sociali che abbiano desiderio di realizzare progetti innovativi che concorrano anche al raggiungimento di alcune delle missioni individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, target ideale del Bando Make Your Impact. Per presentare le candidature c’è tempo fino al 28 marzo dal link makeyourimpact.apply-idea360.com, oppure direttamente dal sito di Fondazione di Modena.