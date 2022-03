Il Castello di Spezzano riapre da sabato 5 marzo alle visite libere e gratuite. Da domenica 6 marzo, per cinque domenica consecutive, i giovani esploratori dai 4 ai 10 anni, potranno vivere pomeriggi (ore 16-18) di avventura alla scoperta dei misteri della Galleria della battaglie.

Dopo il gran ballo in maschera (già sold out) del 6 marzo, domenica 13 marzo si va alla scoperta di spezie, tesori e pozioni nel “Magico Mercato d’Oriente”; domenica 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, a scuola di rime medioevali; domenica 27 marzo fiabe e leggende: cavalieri e dame a teatro e infine domenica 3 aprile, grande torneo della Luna crescente: giochi per coraggiosi avventurieri

Il costo delle animazioni è di 5 euro a bambino, inclusa merenda monoporzione. La prenotazione è obbligatoria ed è necessario l’uso della mascherina.

Per gli accompagnatori l’accesso è con green pass e mascherina; possono visitare castello e museo in modalità libera durante l’animazione dedicata ai bambini.

Informazioni e prenotazioni a castellospezzano@gmail.com, tel. 335 440372 (lun-ven 9-13).

Per le visite libere e gratuite al Castello di Spezzano, gli orari di apertura sono tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 19; è necessario il green pass rinforzato e la mascherina FFP2.