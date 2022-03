‘La notte dell’arte – La cultura sotto la luna e le stelle’ venerdì 4 marzo 2022 dedicata alle donne artiste la conferenza di Luca Silingardi “Le Donne Artiste da Plautilla Nelli a Marina Abramović”.

Un affascinate percorso alla scoperta delle pochissime donne artiste che, a partire dal Cinquecento, superando convenzioni e ostacoli sociali, sono riuscite a imporre le proprie qualità e la propria fama in un mondo dominato da uomini. Dalla religiosa fiorentina Plautilla Nelli alle figlie di importanti pittori come la bolognese Lavinia Fontana, figlia di Prospero, o la romana Artemisia Gentileschi, figlia di Orazio, fino ad arrivare alle straordinarie performance del Novecento e oltre di Marina Abramović.

Programma: ore 21.00 – Sala Biasin via Rocca 20 – Sassuolo

Conferenza gratuita dedicata alle Donne artiste dal Cinquecento al Novecento a cura di Luca Silingardi, storico dell’arte.

La conferenza è gratuita ma è limitata alla partecipazione di 55 persone con prenotazione obbligatoria telefonando all’URP del Comune di Sassuolo: 0536 880 801 (entro le ore 12 di venerdì 4 marzo). Possibilità di ingresso in loco in caso di posti residui. Le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19: per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).