Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese hanno tratto in arresto tre persone per furto aggravato in concorso. Nel corso di un servizio di controllo del territorio operato per la prevenzione ed il contrasto di reati contro il patrimonio, verso le 14.30 la pattuglia ha fermato un mezzo pesante in transito su via Pedemontana con a bordo tre persone, un 29enne, un 56enne e un 33enne, quest’ultimo conducente del veicolo.

Nel procedere al controllo della merce presente sul vano di carico, l’assenza della documentazione di trasporto e di provenienza del materiale ha insospettito i militari, i quali hanno approfondito gli accertamenti scoprendo che tutto il materiale era stato poco prima rubato da un’azienda di ceramica della zona. I tre sono stati tratti in arresto e condotti questa mattina davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.