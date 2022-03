Ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno recuperato un monopattino provento di furto, restituendolo al giovane proprietario.

Domenica scorsa, i militari erano intervenuti nella Piazza Martiri di Carpi per un furto di un monopattino elettrico in sosta, sottratto ad un giovane del luogo, acquisendo una precisa descrizione dell’oggetto e diramando le ricerche.

Ieri, gli stessi Carabinieri intervenuti il giorno precedente, hanno individuato un monopattino corrispondente alla descrizione fermando il suo giovane conducente il quale, vistosi scoperto, ha inutilmente tentato una breve fuga a piedi abbandonando il veicolo, venendo poco dopo bloccato. Il giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e l’oggetto è ritornato in possesso del legittimo proprietario, con grande soddisfazione per il valore affettivo che aveva l’oggetto per il giovane e la gratitudine espressa da tutta la sua famiglia ai Carabinieri, che in così poco tempo erano riusciti a ritrovare ed a restituirgli il monopattino.